هذا اخر ماقاله الناطق باسم التحالف العربي شاهد التفاصيل !

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف اعترضت واسقطت اليوم الخميس طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صعدة باتجاه المملكة وقال العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل وأضاف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية واس ان التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وأشار الى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها ومن من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف لافتا الى ان ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين واكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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