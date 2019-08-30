أول تعليق من قائد الحزام الأمني بعد تفجيرات عدن 

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الجمعة 30 أغسطس 2019
جلال الربيعي
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال جلال الربيعي، قائد الحزام الأمني في لحج، عقب محاولة إغتيال قائد الحزام بالعاصمة عدن، إن الوضع تحت السيطرة حاليًا، مبينًا أنه لاخوف على عدن والجنوب.
وأكد الربيعي"الخليج 365"، أن الجنوبيين هم أصحاب الارض و اصحاب الحق، وأرضهم غير قابلة للإرهاب أو لإحتواء الإرهابيين.
وأضاف قائد الحزام الأمني في يافع، أن الإرهاب وتنظيماته المختلفة لا توجد له حاضنة شعبية في ارض الجنوب، متسائلاً كيف لاينتصر شعب يحب الموت دون الحياة.
وتطرق الربيعي إلى نجاح الحزام الأمني في التصدي للعمليات الأخيرة في كل من محافظتي عدن وأبين، بأنه يسال الله الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى ، ولكن الحرية ثمنها غالي.
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