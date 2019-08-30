Advertisements الجمعة 30 أغسطس 2019 هاني بن بريك كتب Advertisements الخليج 365-عدن قال نائب المجلس الانتقالي هاني بن بريك:" تحية إكبار وإجلال وحب وتقدير لكل سعودي دافع عن الإمارات وقال : السعودي إماراتي والإماراتي سعودي.

وأضاف بن بريك على موقع تويتر:" وقد قلت للعالم أجمع وعلى القنوات الفضائية : أنا جنوبي أنا سعودي أنا إماراتي . مصلحة أمتي العربية فوق كل اعتبار. واختتم حديثه بالقول:" ولن أتراجع لجزء من الثانية في مكافحة أعداء أمتي بكل الطرق المشروعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك: مصلحة أمتي العربية فوق كل اعتبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.