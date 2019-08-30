وضاح عمر عبدالعزيز

كتب الخليج 365-عدن

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية لقائد قوات الحزام بالقرب من البنك العربي بجولة القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.

وكان وضاح عمر في مهمة منع عددا من المواطنين حاولوا قطع الطريق العام في المنطقة وعند وصوله الى المنطقة انفجرت العبوة مما ادت الى اصابة خمسة من مرافقيه تم نقلهم الى المستشفى على الفور.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: نجاة قائد الحزام الامني في عدن من محاولة اغتيال فاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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