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شاهد.. اللحظات الأولي من استهداف دورية الحزام الأمني شمال عدن

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الجمعة 30 أغسطس 2019

لحظة استهداف دورية لقوات الحزام الأمني

لحظة استهداف دورية لقوات الحزام الأمني

شاهد.. اللحظات الأولي من استهداف دورية الحزام الأمني شمال عدن

كتب

متابعات_الخليج 365

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، منذ قليل، صور أولية ومشاهد لحظة استهداف إرهابيين لدورية الحزام الأمني شمالي عدن.

 

وكانت أنباء محلية، اليوم الجمعة، قد أفادت بوقوع هجومًا بعبوة ناسفة استهدف قوة تابعة للحزام الأمني، بمنطقة جولة الكراع، في دار سعد، شمال مدينة عدن.

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ويأتي الهجوم بعد يوم من تراجع القوات الحكومية، أمام هجوم مضاد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن وصلت إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه ”الانتقالي“ حينها، مؤكدًا أن الأمور تحت سيطرة قواته.

 

وبحسب مصادر محلية، هزت انفجارات عنيفة المنطقة على إثر الهجوم، وأعقبتها اشتباكات مع المهاجمين، بجولة الكراع وصولًا إلى خط اللحوم والفيوش، وتشير الدلائل إلى تورط جماعات متطرفة وراء الهجوم، الذي استهدف قوات الحزام الأمني.

 

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