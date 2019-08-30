عاجل.. تفاصيل استهداف دورية لقوات الحزام الأمني بجولة الكراع 

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الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أفادت أنباء محلية، اليوم الجمعة، بوقوع هجومًا بعبوة ناسفة استهدف قوة تابعة للحزام الأمني، بمنطقة جولة الكراع، في دار سعد، شمال مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.



ويأتي الهجوم بعد يوم من تراجع القوات الحكومية، أمام هجوم مضاد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن وصلت إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه ”الانتقالي“ حينها، مؤكدًا أن الأمور تحت سيطرة قواته.

وبحسب مصادر محلية، هزت انفجارات عنيفة المنطقة على إثر الهجوم، وأعقبتها اشتباكات مع المهاجمين، بجولة الكراع وصولًا إلى خط اللحوم والفيوش، وتشير الدلائل إلى تورط جماعات متطرفة وراء الهجوم، الذي استهدف قوات الحزام الأمني.