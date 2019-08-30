عاجل| مداهمات لأوكار الإرهاب في عدن بعد استهداف دورية للحزام الأمني 

قوات الحزام الأمني

كتب متابعات_الخليج 365

نقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، وقوع انفجار بواسطة عبوة ناسفة، استهدفت دورية لقوات الحزام الأمني شمالي مدينة عدن اليمنية، وأسفر عن التفجير سقوط قتلي وجرحي من قوات الحزام الأمني، وفي السياق ذاته كشفت عن شن حملة أمنية موسعة، لمداهمة وملاحقة أوكار العناصر الإرهابية في عدن.



وقامت " الخليج 365" بالتواصل مع بعض العناصر الأمنية في عدن، وحتي الأن لم يتم التأكد من صحة الخبر.

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