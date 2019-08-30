شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عودة المعارك الى مدينة عدن بصورة اكثر عنفاً ...تفاصيل ما يجري الان في دارسعد والفيوش وخط اللحوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2394651هزت انفجارات عنيفة شمال مدينة عدن اعقبتها اشتباكات قوية قبل قليل. ووقعت الاشتباكات بجولة الكراع وصولا الى خط اللحوم والفيوش. تفاصيل اوفى لاحقا2394651

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