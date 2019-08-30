شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فضيحة مدوية للحكومة اليمنية ...بعد رفعهم رسالة رسمية للرئيس بموقفهم من القصف الاماراتي للجيش ..وزراء يتمردون ويرفضون التوقيع "الاسماء " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2306107أفصحت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية عن قائمة الأسماء الذين امتنعوا عن التوقيع على وثيقة أعضاء مجلس الوزراء التي تطلب من الرئيس هادي تقديم طلب للملكة العربية السعودية بإعفاء دولة الإمارات العربية من المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية.



وأوردت المصادر أسماء أعضاء مجلس الوزراء الرافضين التوقيع على طلب إخراج الإمارات من التحالف العربي والتدخل في اليمن وهم على النحو التالي:

١-رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد (شمالي)

٢-نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي (جنوبي)

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٣-وزير حقوق الانسان محمد عسكر (جنوبي)

٤-امين عام مجلس الوزراء حسين منصور (جنوبي)

٥-وزير الشئون القانونية نهال العولقي (جنوبي)

٦-وزير الاتصالات لطفي باشريف (جنوبي)

٧-وزير المغتربين علوي بافقيه. (جنوبي)‫2306107