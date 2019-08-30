الجيش والتحالف يحبطا حصاراً للحوثيين في كتاف

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الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صعدة

تمكنت قوات الجيش والتحالف من احباط حصار كانت فرضته مليشيا الحوثي على وحدات من الجيش في مديرية كتاف بصعدة.

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وذكرت مصادر عسكرية وفقا لصحيفة «البيان» أن قوات التحالف ساندت قوات الجيش الوطني في منطقة وادي آل أبوجبارة بعد أن نفذت ميليشيا عملية التفافية على مواقعها المتقدمة وحاصرت العشرات من الجنود هناك منذ ثلاثة أيّام ويخوضون مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي قتل خلالها العشرات. وحسب المصادر نفذت مقاتلات التحالف أكثر من 12 غارة استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في المنطقة، وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

ويأتي هذا بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في المديرية بين قوات الجيش بقيادة اللواء رداد الهاشمي من جهة، والميليشيا الحوثية من جهة ثانية، بجميع أنواع الأسلحة الرشاشة والهاونات. وبينت المصادر، أن مقاتلي محور كتاف اشتبكوا مع عناصر الميليشيا وجهاً لوجه في معركة بطولية ملحمية.

في الأثناء، جددت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت التجاري في محافظة الحديدة. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصادر محلية قولها «إن ميليشيا الحوثي المتمردة، جددت قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت التجاري شرق المدينة». وأضافت المصادر«أن القصف المدفعي الحوثي طال أهم أقسام المجمع التجاري الرئيسة». وذكرت «أن القصف تسبب باندلاع حريق هائل في أقسام المجمع الرئيسة».