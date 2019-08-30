نزع 3 آلاف لغم حوثي خلال أسبوع

تمكن مشروع مسام لنزع الالغام من انتزاع 2,797 لغماً منها 690 لغمًا مضادة للدبابات و2,107 ذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري.



وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 84 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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