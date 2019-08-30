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تعرف على أسعار الخضروات والأسماك في عدن
الجمعة 30 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365-عدن
شهدت أسعار الخضروات والفواكه، استقراراً نسبياً في أسواق العاصمة عدن، اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 300 و500 ريال.
فيما كانت أسعار الجزر والخيار 450 ريالاً يمنياً للكيلو الخيار، و300 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسة والباذنجان.
وتراوحت أسعار البطاطس بين 300 و 400 ريال يمني للكيلو الواحد، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 400 ريال للكيلو الواحد.
فيما تراوح سعر كيلو البرتقال والتفاح المستورد ما بين 1000 و 800 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد.
وتراوحت أسعار الكيلو الواحد للموز بين 300 و 280 ريال يمني، فيما تبلغ أسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوخ1500ريال.
أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق "الصحن" ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني، فيما تبلغ أسعار الخوخ 1500 ريال يمني للكيلو الواحد.
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