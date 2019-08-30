تفاقم الخلاف السعودي الاماراتي حول اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشفت وكالة عالمية عن إتساع رقعة الخلاف بين السعودية والامارات حول ما يجري من صراع بين مرتزقة العدوان جنوب اليمن.

ونقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الملك السعودي التي تقود بلاده تحالفاً عسكرياً ضد اليمن، أبدى انزعاجه الشديد من الإمارات.

وقال مصدران يمنيان ومصدر آخر مطلع إن إعراب الملك عن انزعاجِه جاء خلال محادثة مع الفار عبد ربه منصور هادي في مكة المكرمة، بعد سيطرة مليشيا الإمارات على مدينة عدن.

ويتزايد صراع النفوذ بين البلدين حول اليمن، حيث قال مصدر دبلوماسي إن العلاقة بينهما بدأت تتصدع وإن مصالحهما الاستراتيجية لم تَعد متطابقة تماما .