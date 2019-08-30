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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قائمة أسماء أعضاء مجلس الوزراء الرافضين على التوقيع بطرد الإمارات

أفصحت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية عن قائمة الأسماء الذين امتنعوا عن التوقيع على وثيقة أعضاء مجلس الوزراء التي تطلب من الرئيس هادي تقديم طلب للملكة العربية السعودية بإعفاء دولة الإمارات العربية من المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية.

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وأوردت المصادر أسماء أعضاء مجلس الوزراء الرافضين التوقيع على طلب إخراج الإمارات من التحالف العربي والتدخل في اليمن وهم على النحو التالي:

١-رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد (شمالي)

٢-نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي (جنوبي)

٣-وزير حقوق الانسان محمد عسكر (جنوبي)

٤-امين عام مجلس الوزراء حسين منصور (جنوبي)

٥-وزير الشئون القانونية نهال العولقي (جنوبي)

٦-وزير الاتصالات لطفي باشريف (جنوبي)

٧-وزير المغتربين علوي بافقيه. (جنوبي)‫