الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزارة الاوقاف والارشاد توجه باقامة صلاة الغائب على شهداء القصف الاماراتي في جميع مساجد الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة الاوقاف والارشاد توجه باقامة صلاة الغائب على شهداء القصف الاماراتي في جميع مساجد الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الاوقاف والارشاد توجه باقامة صلاة الغائب على شهداء القصف الاماراتي في جميع مساجد الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين ولاعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد ابن عبدالله الأمين ..

 

-------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

عاجـــل : مسؤول اماراتي بارز يكذب بيان الامارات ويعترف بأن القوات التي تم قصفها تتبع الشرعية ..ويهدد بالمزيد ..«صورة»

 

 

عاجـــل : اعلامي سعودي شهير يكشف عن تطورات طارئة ستشهدها الساعات القادمة في اليمن ،، وتدخل سعودي قوي يقلب الموازين ويغير المعادلة

 

عاجـــل : الامير يصدر الان قرارات طارئة .. والامارات تسرب تفاصيلها ..شاهد !

 

 

عاجـــل : عدن تنتفض بعد البيان الرئاسي والمواجهات تندلع في أكثر من مكان (تفاصيل)

Advertisements

 

 

بالاسم والصورة .. هذا هو القائد الحقيقي للتمرد المسلح ضد الشرعية في الجنوب .."ليس الزبيدي او بن بريك"

 

 

عاجـــل : ابرز قبائل الجنوب تمهل الامارات "72" ساعة للمغادرة وتكشف ما الذي سيحدث بعد ذلك الوقت

 

 

عاجـــل : الجيش الوطني يعيد ترتيب صفوفه ويقف الان على مشارف عاصمة محافظة ابين استعداد لاقتحامها ،، (تفاصيل طارئة)

-----------------------------------------

الاخوة مديري عموم مكاتب الأوقاف والارشاد بمختلف محافظات الجمهورية يتم الدعوة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة اليوم على شهداء الوطن من أفراد الجيش الوطني والذين تم استهدافهم من قبل الطيران الإماراتي الغاشم صباح يوم الخميس 29/08/2019 م

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ..

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

صادر عن قطاع الإرشاد
وزارة الأوقاف والارشاد
الجمهورية اليمنية
الجمعة 30/08/2019 م

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاوقاف والارشاد توجه باقامة صلاة الغائب على شهداء القصف الاماراتي في جميع مساجد الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا