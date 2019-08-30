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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الاوقاف والارشاد توجه باقامة صلاة الغائب على شهداء القصف الاماراتي في جميع مساجد الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين ولاعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد ابن عبدالله الأمين ..

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الاخوة مديري عموم مكاتب الأوقاف والارشاد بمختلف محافظات الجمهورية يتم الدعوة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة اليوم على شهداء الوطن من أفراد الجيش الوطني والذين تم استهدافهم من قبل الطيران الإماراتي الغاشم صباح يوم الخميس 29/08/2019 م

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ..

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

صادر عن قطاع الإرشاد

وزارة الأوقاف والارشاد

الجمهورية اليمنية

الجمعة 30/08/2019 م