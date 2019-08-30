شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : قبائل الصبيحة تعلن التأهب والجاهزية القتالية العالية لمساندة هذا الطرف في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قبائل الصبيحة تعلن عن مساندة اللواء التاسع صاعقة لتأمين الخط الساحلي غرب عدن.

قالت قبائل الصبيحة انها في حالة تأهب وجاهزية قتالية عالية للنفير العام لتلبية دعوة القائد فاروق الكعلولي, لاسناد افراد اللواء التاسع صاعقه والقوات المسلحة الجنوبية الاخرى لتأمين الخط الساحلي بمناطق غرب عدن.

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جاء ذلك خلال دعوة القائد فاروق الكعلولي لقبائل الصبيحة للحشد الطارئ ورفع الجاهزية القصوى واسناد اللواء التاسع صاعقة لمواجهة الغزاة.

وجاء في تصريح للقائد فاروق الكعلولي صباح اليوم الخميس .

موضحا بقوله: كنا أمس في ابين نخوض معركة الشرف والبطولة وأصيب اربعة من ابطالنا اصابة طفيفة ولن يكون هناك اي خسائر اخرى من اللواء التاسع الصاعقة.

نافيا في تصريحه الصحفي "الاشاعات الاعلاميه الاخوانيه للتحريض بلغة العصبية والمناطقية ان هناك خيانة وهذه كلها يتبناها العدو لإرباك المشهد الجنوبي في أوساطنا".. بحسب الكعلولي.

وذكر جاء أنسحابنا من معارك شقرة ابين بعد تلقينا اوأمر عليا من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال فاروق الكعلولي ان قواتنا في هذه الاثناء في حالة استعداد وجاهزية قصوئ والتأهب امتدادا من راس العارة الى عمران.

وكما قال نحذر العملاء الاخونجيين والقوادين للاحتلال الشمالي في تنفيذ احتلال الجنوب مرة ثالث ومن يتأمرون ويتقاطعون معه بصفقة المال سنضرب بيد من حديد ولا رحمة لهم على حد قوله.