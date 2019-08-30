شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: مذيع يمني يقدم استقالته من قناة إماراتية تضامناً مع الشرعية..(الأسم + الصورة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قدم الإعلامي المعروف عبدالله اسماعيل، استقالته من قناة الغد المشرق احتجاجا على سياستها ضد الحكومة الشرعية والشعب اليمني.
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وقالت مصادر إعلامية بأن إسماعيل والذي كان يقدم برنامج "خط أحمر"، كتب رسالة الإستقالة إلى القناة بعد محاولات من إداراتها فرض سياسة إعلامية عليه ضد الحكومة الشرعية.
وأضافت في حديث مع "المشهد الخليجي"، بأن المذيع عبدالله إسماعيل، سبق وأن رفض تنفيذ سياسة إعلامية جديدة حاولت القناة فرضها عليه وهي تتعارض مع مبادئه الوطنية وحرصه على الحكومة الشرعية وأهداف التحالف العربي.
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