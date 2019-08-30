شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أهانت أمه.. عريس يطلق عروسه أمام الجميع ليلة الزفاف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قام عريس مصري، بتطليق عروسه ليلة الزفاف، بعدما رفضت ركوب والدته بجانبها في سيارة الزفاف.
وتفصيلًا، كان العريس حسن محمد وعمره ٢٥ عامًا يقوم بإحضار عروسه من صالون التجميل للذهاب إلى قاعة العرس.
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وطلب العريس من زوجته، أن تركب والدته المسنة في السيارة معهم، تكريمًا لها وعرفانًا بجميلها.
وفوجئ العريس برفض زوجته للأمر بشكل صارم بل وكانت غاضبة من الأمر وطالبت بنزول والدته من السيارة، ليقوم بنهرها أمام الناس وتطليقها فورًا.
ومن المعروف في العادات والتقاليد بمصر، أن يركب مع العروس في سيارة الزفاف، أحد من عائلتها كأختها أو أمها.
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