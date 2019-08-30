شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة...الامارات تخرج عن صمتها وتباغت الجميع وتكشف لماذا وجهت ضرباتها الساحقة ضد قوات الشرعية في ابين وعدن ( تفاصيل طارئة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9485577اوضح ضابط اماراتي رفيع المستوى ان الضربات التي تقوم بها القوات الاماراتية ضد قوات الشرعية يعود السبب فيها ان الحكومة الشرعية تسمح لكل الارهابيين بالسيطرة على القرار .

واوضح الضابط الذي رفض الكشف عن امه في تصريح لصحيفة العرب وهي صحيفة اماراتية تصدر في لندن إن التحالف لن يسمح للارهابيين بالسيطرة على الجنوب او الشمال مهما كان الثمن.

من جهة اخرى كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن تعثر الجهود التي تبذلها السعودية والامارات في ردم الهوة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي ومحاولات التهدئة بينهما.

وقال المصادر إن الجهود التي يقوم بها التحالف العربي للتهدئة والدفع باتجاه عقد حوار ثنائي في جدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي، تعثرت في ظل تصعيد سياسي وإعلامي وعسكري متبادل من الطرفين، وفق صحيفة العرب.

جاء ذلك بعد تقدم قوات الانتقالي الجنوبي في أبين وسيطرتها على معسكرات حكومية والمواقف الحكومية الصادرة بعد ذلك.

وفي هذا السياق استأنفت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية تصعيدها ضد المجلس الانتقالي واتهامها دولة الإمارات العضو الفاعل في التحالف العربي بتقديم دعم مالي وعسكري للانتقالي، وطالب نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي بوقف ما وصفه بالدعم الإماراتي للانتقالي بشكل فوري وكامل.

وقال الحضرمي في بيان صحافي “إن ما تشهده محافظة عدن من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات أمر مرفوض وغير مقبول”.

ولوح الحضرمي بأن “التصعيد سيعمل على تقويض وإفشال جهود الوساطة” السعودية.

ويعتبر خبراء سياسيون أن شروط الحوار السياسي بين الأطراف المدعوة لم تنضج بعد مع استمرار منطق الغلبة وارتفاع وتيرة الرهانات السياسية وشعور الشرعية اليمنية بأنها لا زالت قادرة على اجتذاب قيادة التحالف العربي إلى صفها، في الوقت الذي يسود اعتقاد لدى قيادات المجلس الانتقالي التي سيطرت على العاصمة المؤقتة عدن وتسعى لمدّ سيطرتها إلى المحافظات المجاورة أن الحوار لن ينجح إلا بعد اقتناع الشرعية بأنها فقدت القدرة على المناورة السياسية.

ويطالب الانتقالي حكومة الشرعية بالقبول بالواقع الجديد الذي فرضه في عدن، ويسعى لفرضه في كل من أبين وشبوة في الفترة القادمة، وهو ما ينسجم مع الخطاب الإعلامي لقيادة المجلس التي تسعى لأن تكون المكون الوحيد الممثل للقضية الجنوبية تحت سقف الشرعية ومواجهة المشروع الإيراني في اليمن.

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وطالب مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده برئاسة معين عبدالملك، مواجهة ما أسماه بالتمرد المسلح بكل الوسائل في عدن. داعيا القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الرئيس هادي.

وجدد معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة مطالبة السعودية بالتدخل، حيث وصف في سلسلة تغريدات على تويتر المواجهات التي شهدتها أبين بأنها “تطور خطير يهدف إلى تفجير الأوضاع” و”تحد لدعوات الأشقاء في السعودية للتهدئة والحوار”.

وحذر الإرياني “من التمادي في هذه الممارسات التي تؤكد مضي المجلس الانتقالي في الانقلاب على الحكومة الشرعية وإعاقة الجهود التي تبذلها السعودية لاحتواء الأحداث التي شهدتها محافظة عدن”.

وفي انعكاس لحالة الاهتمام التي تحظى بها التطورات المتسارعة في جنوب اليمن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول اليمن، الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي أشار غريفيث إلى أنه اتفق معه “على ضرورة استمرار الحوار جنوب اليمن”.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة إنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، موضحا أن هناك “جهودا ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان، لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب ‎اليمن”.

وتحدث غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن تطورات الأوضاع وما يتعلق بأحداث عدن واتفاقات السويد، محذرا مما وصفه “تقسيم اليمن” الذي “تحول إلى تهديد حقيقي”.

وطالب غريفيث بالعودة إلى الوضع الطبيعي في اليمن لمنع تمزيق النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الجميع راغب بالتوصّل إلى حل سياسي في اليمن”. قائلا إن التطورات في عدن وأبين تدل على صعوبة تحقيق السلام.

ونوه بأنه “من غير المقبول استمرار الوضع على حاله في عدن” الذي وصفه بأنه “يؤثر على النسيج الاجتماعي ويشل عمل مؤسسات الدولة”. كما أشاد المبعوث “بجهود السعودية في اليمن ورعايتها عملية الحوار في جدة”.9485577