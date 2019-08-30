شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى تحرك للرئيس هادي .. عقد اتفاقية دفاع مشترك مع أردوغان ومنح تركيا حق التدخل السريع في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3343724اقترح علي حسين البجيري، عضو مجلس الشورى اليمني، وعضو مؤتمر الحوار الوطني، على الرئيس عبدربه منصور هادي أن يذهب باتجاه تركيا للرد على العدوان الإماراتي على الجيش اليمني.

وقال البجيري في تغريدة على تويتر، "‏اقترح على الرئيس سرعة عقد اتفاقية دفاع مشترك مع جمهورية تركيا وحق التدخل بأسرع وقت ممكن لدفن غطرسة الفار الاماراتي".وأضاف: "الحرب الآن بين اليمن والإمارات ويحق لليمن ان ترد على الإمارات في عقر دارها ".

وحول المملكة العربية السعودية قال عضو الشورى اليمني، "السعودية ان هي صادقة تسلم لليمن طائرات عهده او على حساب اليمن مالم نحن وانتم سنغرق معآ".3343724