شكرا لقرائتكم خبر عن معارك محتدمة بين الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في هذه الجبهة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 4360750
قالت قوات الجيش الوطني، أمس الخميس، إنها تخوض بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محيط مدينة حرض شمال محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني، أن قواته تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة حرض الحدودية، لتحريرها من أيدي الميليشيات.
وأوضح أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط مدينة حرض، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المقاتلين الحوثيين.
وشدد على أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مدينة حرض من الميليشيات الحوثية.4360750
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