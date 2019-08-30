شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : صحفي سعودي مقرب من دائرة القرار بالمملكة يوجه رسالة لليمنيين : " والله لن نخذلكم ولا نقبل لكم الاساءة او الاستغلال " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5648556 Advertisements قال صحفي سعودي مقرب من دائرة القرار بالمملكة ان بلادة لن تخذل اليمن واليمنيين ، مطالبا بالصبر والتوحد .

وفي تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" قال سلمان الانصاري ، وهو صحفي سعودي بارز ومقرب من ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، قال : (اصبروا وصابروا يا أهل #اليمن العظام ورصوا صفوفكم ووحدوا قلوبكم؛ فو الله لن نخذلكم.) واضاف الصحفي الانصاري في تغريدته التي نشرها فجر اليوم : (كمواطن سعودي يعرف وطنه جيدا أقول لكم بيقين كامل لايشوبه شك بأن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا معكم قلبا وقالبا؛ ولا نقبل لكم الإساءة أو الاستغلال مهما كانت الظروف.)5648556

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