شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يواصل الانهيار..تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4261828شهد أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الجمعة ،تراجعا كبيرا بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 157ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 159 ريالا. الدولار الأمريكي 602 ريالًا Advertisements أسعار البيع: الريال السعودي بـ 159 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ161 ريالا. الدولار الأمريكي 607 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة4261828

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