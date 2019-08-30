تأكيدًا لإنفراد "الخليج 365"..ألوية العمالقة تشارك في معارك زنجبار

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تأكيدا لإنفراد الخليج 365..ألوية العمالقة تشارك في معارك زنجبار

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

أكد إعلان المركز الإعلامي، لألوية العمالقة الجنوبية، باشتراكها في القتال بمدينة زنجبار بمحافظة أبين، إلى جانب القوات الجنوبية، على إنفراد "الخليج 365" بإنسحاب قوات العمالقة من الساحل لتشارك في معارك الجنوب.



وأوضح المركز الإعلامي، لألوية العمالقة الجنوبية، التي تقاتل ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن، إنها تشارك بملاحقة من وصفتهم بـ“فلول جماعة الإخوان“ في زنجبار، إلى جانب القوات الجنوبية.

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وكانت قد كشفت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، وعضوة المكتب الإعلامي للرئيس الزبيدي، رئيس المجلس اٌلإنتقالي، أنه لم تنسحب القوات الجنوبية من داخل محافظة شبوة بشكل كلي.

وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن هناك تتطورات أهم تحدث على مسرح الأحداث في شبوة، وهي عودة القوات الجنوبية التي تسمى قوات العمالقة، مبينة أن هذه القوات هي من تقاتل في جبهات الحدود مع التحالف.

وأضافت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن عودة جزء كبير من تلك القوات الى الجنوب لدفاع عن القضية الجنوبية والارادة الشعبية وحامل القضية الرئيس عيدروس الزبيدي.