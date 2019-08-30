- 1/2
- 2/2
Advertisements
تأكيدا لإنفراد الخليج 365..ألوية العمالقة تشارك في معارك زنجبار
الجمعة 30 أغسطس 2019
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
أكد إعلان المركز الإعلامي، لألوية العمالقة الجنوبية، باشتراكها في القتال بمدينة زنجبار بمحافظة أبين، إلى جانب القوات الجنوبية، على إنفراد "الخليج 365" بإنسحاب قوات العمالقة من الساحل لتشارك في معارك الجنوب.
وأوضح المركز الإعلامي، لألوية العمالقة الجنوبية، التي تقاتل ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن، إنها تشارك بملاحقة من وصفتهم بـ“فلول جماعة الإخوان“ في زنجبار، إلى جانب القوات الجنوبية.
وكانت قد كشفت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، وعضوة المكتب الإعلامي للرئيس الزبيدي، رئيس المجلس اٌلإنتقالي، أنه لم تنسحب القوات الجنوبية من داخل محافظة شبوة بشكل كلي.
وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن هناك تتطورات أهم تحدث على مسرح الأحداث في شبوة، وهي عودة القوات الجنوبية التي تسمى قوات العمالقة، مبينة أن هذه القوات هي من تقاتل في جبهات الحدود مع التحالف.
وأضافت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن عودة جزء كبير من تلك القوات الى الجنوب لدفاع عن القضية الجنوبية والارادة الشعبية وحامل القضية الرئيس عيدروس الزبيدي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدًا لإنفراد "الخليج 365"..ألوية العمالقة تشارك في معارك زنجبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.