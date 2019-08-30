شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح : يسنكر بشدة وقاحة دولة الامارات لتبريرها للمجزرة الذي ارتكبتها بحق قوات الجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7134595 استنكر الكاتب والسياسي د/محمد جميح بشدة ، وقاحة دولة الامارت في بيانها الذي اصدرته الخميس الموافق 29 اغسطس /2019م تبريراً لجريمتها البشعة الذي ارتكبتها بحق قوات الجيش الوطني وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى . وقال في تغريدته الذي رصدها موقع "سمابرس" عبر حسابة في تويتر:- لم تنكر الإمارات جريمتها في بلادنا. لم تقل إنه خطأ غير مقصود. Advertisements 300 بين شهيد وجريح قالت عنهم الإمارات إنهم إرهابيون. هذا هو خطاب الحوثيين في حق الجيش الشرعي. ليست الإمارات بالوكيل الحصري للحرب على الإرهاب. هناك تقارير دولية تدينها. لن ينسى اليمنيون هذه الجريمة. نصبر ولا ننسى...7134595

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