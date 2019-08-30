شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : الجيش الوطني يعيد ترتيب صفوفه ويقف الان على مشارف عاصمة محافظة ابين استعداد لاقتحامها ،، (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4474211نقل موقع كريتر سكاي عن مصدر عسكري قوله بأن قوات الجيش الوطني تحتشد الان على مشارف مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين.



واضاف المصدر ان قوات الجيش تحشد على مشارف زنجبار بأكثر من ١٥٠ طقم ، وتعمل على اعادة ترتيب صفوفها استعدادا لاقتحام المدينة من جديد وبسط سيطرة الدولة عليها .

وكان قوات الجيش الوطني قد انسحبت من مدينة زنجبار بعد تعرضها لضربات جوية غادة من الطيران الاماراتي ، سقط على اثرها عشرات القتلى والجرحى.4474211