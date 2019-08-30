شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لناطق الجيش بعد احداث عدن.. بشائر النصر قوبلت بفرحة شعبية كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3689448قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبدة مجلي، إن الجيش والأمن انتزع في زمن قياسي نصرا مؤزرا رسم به خريطة طريق جديد عنوانها الوحدة والعزة والكرامة لليمنيين بالانتصار على مليشيا الانتقالي في عدن وأبين وشبوه.

واكد العميد مجلي، أن قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية أثبتت أنها صمام أمان الوطن في كل المنعطفات التاريخية التي تمر بها البلاد وأنها المدافع القوي عن وحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده بمحافظة مارب، أن بشائر النصر قوبلت بفرحة شعبية كبيرة، لأنها تعني الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة لليمنيين، والتمسك باليمن الاتحادي الذي يتساوى فيه الجميع في السلطة والثروة.

وهنأ العميد مجلي القيادة السياسية والعسكرية وإبطال الجيش والأمن بتلك الانتصارات التي كان الالتفاف الشعبي والجماهير الدور والأثر الكبير.

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وقال إن ما قامت به قوات الجيش الوطني والأمن في التصدي للمليشيا المتمردة كان لزاما حسب توجيهات القيادة السياسية والعسكرية، وانطلاقا من المسؤولية الدستورية في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

وأكد العميد مجلي “أن المعركة مع المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال التحرير لكامل تراب اليمن.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أمام ضربات قوات الجيش الوطني في جبهات صعدة والجوف وحجة والضالع ونهم.

ولفت مجلي إلى أن انتهاكات المليشيا الحوثية متواصلة بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وعدم إلتزامها بالهدنة في الحديدة، بقصفها المستمر للأحياء السكنية والمواطنين ورفضها تسليم خرائط الألغام التي زرعتها، إلى فريق الأمم المتحدة.3689448