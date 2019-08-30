شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر خلال ال 24 ساعة القادمة ابتداء من صباح اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2146118 تتشكل سحب ركامية يصحبها هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات، خاصة الاجزاء الغربية منها، و تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة) و جنوب غرب محافظة حضرموت.

ارخبيل سقطرى



– أجواء غائمة جزئياً.

– الرياح نشطة جنوبية غربية، سرعتها تصل إلى 40 عقدة.

المناطق الساحلية

السواحل الغربية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– تشكل سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار رعدية على السواحل الغربية و المناطق الداخلية المحاذية لها.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.

السواحل الجنوبية والشرقية

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– أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً.

– حارة و رطبة.

– تشكل سحب ركامية ممطرة على المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية.

– أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة بسحب طبقية أثناء الصباح الباكر، قد يصحبها هطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية.

– الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للأتربة و الغبار، خاصة على السواحل الجنوبية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً.

– درجات حرارة مرتفعة نهاراً.

– الرياح شمالية إلى جنوبية غربية, خفيفة إلى معتدلة، تنشط خلال ساعات النهار على الاجزاء الشمالية منها، مثيرة للأتربة و الرمال، تتراوح سرعتها من 5 إلى 20 عقدة.

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