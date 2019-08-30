ورد الان : تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر خلال ال 24 ساعة القادمة ابتداء من صباح اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين التهامي - 2146118 تتشكل سحب ركامية يصحبها هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات، خاصة الاجزاء الغربية منها، و تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة) و جنوب غرب محافظة حضرموت.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئياً.
– الرياح نشطة جنوبية غربية، سرعتها تصل إلى 40 عقدة.
المناطق الساحلية
السواحل الغربية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– تشكل سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار رعدية على السواحل الغربية و المناطق الداخلية المحاذية لها.
– الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.
السواحل الجنوبية والشرقية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً.
– حارة و رطبة.
– تشكل سحب ركامية ممطرة على المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية.
– أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة بسحب طبقية أثناء الصباح الباكر، قد يصحبها هطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية.
– الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للأتربة و الغبار، خاصة على السواحل الجنوبية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً.
– درجات حرارة مرتفعة نهاراً.
– الرياح شمالية إلى جنوبية غربية, خفيفة إلى معتدلة، تنشط خلال ساعات النهار على الاجزاء الشمالية منها، مثيرة للأتربة و الرمال، تتراوح سرعتها من 5 إلى 20 عقدة.
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