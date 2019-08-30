الاكثر مشاهدة - استقالة جنرال برتبة رفيعة من القوات الإماراتية .. ردًا على الاعتداء الإماراتي السافر في اليمن .. شاهد من يكون؟

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جنرال برتبة رفيعة من القوات الإماراتية .. ردًا على الاعتداء الإماراتي السافر في اليمن .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ضابط ضابط واعلاميين يمنيين يقدمون إستقالتهم من مؤسسات إماراتية عقب قصف الطيران الإماراتي تجمعات للجيش اليمني في محافظة عدن وأبين جنوب البلاد.

وقال العريف اليمني في دبي، مهيب نصر محسن أبو علي، أقدم استقالتي من شرطة دبي، والتي عملت فيها منذ العام 2007م، وذلك نتيجة لما يتعرض له وطني من اعتداء سافر، وحقد دفين، وغطرسة لا تمت للعروبة والإسلام بصلة.

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وأضاف: “هذه الاستقالة العلنية قرار شخصي وبإرادتي الكاملة، ولا علاقة لقريبٍ كان أو بعيد بهذا القرار”.

في المقابل قدّم اعلاميان يمنيان، أمس الخميس، استقالتهما من العمل في قناتين اماراتيتينن؛ وذلك ردا على سلوك أبوظبي المعادي للحكومة الشرعية، وقصف قوات الجيش الوطني، ودعم المليشيات المناطقية والانفصالية.

وأعلن الإعلامي والصحفي اليمني، عبد الله اسماعيل، استقالته من العمل في قناة الغد المشرق التابعة للإمارات بعد ثلاث سنوات من العمل فيها، وكذا الإعلامي محمد طاهر من قناة الشارقة بعد نحو عامين ونصف من العمل فيها.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي عبد الله اسماعيل: “اترك اليوم العمل في قناة الغد المشرق، بعد 3 سنوات رائعة ومميزة”. وعقب ذلك هاجمته القناة بأسلوب مستف. وقالت في تغريدة لها “انها فصلت اسماعيل بعدما ما بانت حقيقته وزيف ما يكتبه وينشره على وسائل التواصل الاجتماعي” ووصفته بـ “الشخص الملون والمتسلق”

من جهته، أعلن الإعلامي، محمد طاهر، ترك العمل مع قناة الشارقة، التي عمل مراسلا لها في اليمن منذ بداية إبريل 2016م”.

وأضاف طاهر أن السبب في استقالته من العمل في قناة الشارقة إلى “الى انحيازه للشرعية واليمن”. في اشارة الى أن ترك العمل ردا على الغدر التي تقوم به الإمارات ضد الشرعية واليمن عموما.

وقال طاهر: “أتوجه بالشكر لجميع طاقم القناة الذين عملت معهم سويا، وكل مدراء الأخبار في تغطية إخبارية تدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني، خالية من هذا الغدر، والاجندات المشبوهة، وموقع القناة يشهد على ذلك”. حسب تعبيره.

وأوضح إنه انحاز للوطن، الذي يعشقه ويقدس كل قطرة دم لأبنائه، وأن “بلادنا غالية على قلوبنا”.

يأتي هذا في ظل تزايد السخط الشعبي والرسمي ضد الممارسات الإماراتية في اليمن، وذلك بعد قصفها لقوات الجيش الوطني، في عدن، بعدة غارات جوية أسفرت عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.