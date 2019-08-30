الأوقاف تصدر تعميما باقامة صلاة الغائب على شهداء الجيش الوطني عقب صلاة الجمعة

أصدرت وزارة الأوقاف والارشاد، الخميس، تعميما يقضي باقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الجيش الوطني، الذين استهدفهم قصف الطيران الإماراتي، عقب صلاة الجمعة، في جميع مساجد الجمهورية.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، مدراء عموم مكاتب الأوقاف والارشاد في مختلف محافظات الجمهورية، بالدعوة لاقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، على شهداء الوطن من أفراد الجيش الوطني، والذين تم استهدافهم من قبل الطيران الإماراتي الغاشم صباح يوم الخميس 29/08/2019م.
وكانت الإمارات قد شنت عدة غارات على مواقع الجيش الوطني في مدينة عدن، راح ضحيتها نحو 300 بين قتيل وجريح من أفراد الجيش، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع اليمنية، أمس الخميس.
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