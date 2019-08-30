قوات الجيش الوطني تحرر مناطق واسعة في محيط مدينة حرض

Advertisements قوات الجيش الوطني تحرر مناطقواسعة فيمحيط مدينة حرض الجمعة 30 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 ذكرت قوات الجيش الوطني، الخميس، أنها تخوض بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثى فى محيط مدينة حرض شمال محافظة حجة شمالى غرب البلاد.

Advertisements وأكد المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى، أن قواته تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى فى محيط مدينة حرض الحدودية. وأوضح أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة فى محيط مدينة حرض، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الحوثيين، مشددا على أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مدينة حرض من الميليشيات الحوثية. Advertisements

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