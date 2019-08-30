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الجيش الوطني ينفذ هجوما نوعيا على مواقع وتحصينات الحوثيين بصعدة

الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي هجوما نوعيا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال البلاد.

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وقالت مصادر ميدانية " إن قوات الجيش الوطني نفذت الهجوم على مواقع وتحصينات الميلشيا الحوثية في جبال غرابة والجربة بمديرية الصفراء، بعد عملية تصدي لهجوم للميلشيا في ذات المناطق.

وبحسب المصادر "أسفر الهجوم عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتدمير متارس وخنادق كانت تختبئ فيها الميلشيا".