الاكثر مشاهدة - شاهد : الاعلامي جميل عزالدين يثلج صدور اليمنيين ويكشف المستور ويضع صناع القرار في التحالف في موقف محرج (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل دولة الإمارات في اليمن فضح نفسها يومًا بعد آخر بحجة دعم الشرعية بينما تسعى منذ اليوم الأول لتدخلها لإنهاء الشرعية وإضعافها وقصف قوات الجيش اليمني تحت مسمى الضربات الخاطئة وفقًا لتصريحات وزير الإعلام الذي هدد أبوظبي بفتح هذا الملف ضدها. ​ Advertisements ​​ ​​ في هذا التقرير، الذي تابعه "ناس تايمز" أسقط الإعلامي جميل عزالدين زيف تلك الإدعاءات كما أسقطتها بيانات الإمارات الرسمية حول قصف قوات الجيش اليمني في عدد من المحافظات جنوبي اليمن ومساندة الانقلابيين الانفصاليين المدعومين من أبوظبي. للمزيد شاهد الفيديو:

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