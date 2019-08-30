الاكثر مشاهدة - عاجل : اليمن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وتطلب سحب سفيرها وتصدر هذا (البيان الناري) وتعلن مرحلة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليمن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وتطلب سحب سفيرها وتصدر هذا (البيان الناري) وتعلن مرحلة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إنهاء دور دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وتعليق العلاقات بين البلدين.

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وفي رسالة رفعها أعضاء الحكومة اليمنية للرئيس هادي طالبوا فيها بسحب السفير اليمني من الإمارات وتعليق العلاقة بين البلدين، وتوجيه رسالة للسعودية تطالبها بإنهاء دور الإمارات في التحالف، وكذلك حث مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة لبحث القصف الإماراتي ضد القوات المسلحة اليمنية.

وقال الأعضاء في الرسالة التي تضمنت 23 عضوا إن الوقت الراهن يحتاج لخطوات حاسمة لإعادة ترتيب الملف اليمني، ووضع حد لما تقوم به دولة الإمارات في اليمن، باعتبار ذلك أمرا مقدما على ما دونه.

وطالب الأعضاء من الرئيس هادي رفع الغطاء القانوني عن كل من تم تعيينهم بقرارت جمهورية ممن قاموا بالتمرد على الشرعية، وتصنيف من قاموا بالتمرد كمعرقلين للعملية السياسية، مؤكدين احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها في مقاضاة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حث الأعضاء الرئيس هادي على دعم وتمكين وحدات الجيش اليمني للقيام بواجباتها في مختلف الجبهات لإنهاء الإنقلاب الحوثي.

نص البيان :