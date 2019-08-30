شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إعلان أمريكي مفاجئ بشأن التصعيد الرسمي بين الرئاسة اليمنية والإمارات .. والبنتاغون تصدر البيان رقم1.. شاهد ما ورد فيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الدفاع عن مصالحها، وذلك ردا على سؤال حول اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات باستهداف قواتها. ورفضت المقدم بحري ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم البنتاجون التعليق على اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات باستهداف قواتها بقصف جوي، إلا أنها أشارت، في المقابل، إلى حق أي دولة "في الدفاع عن مصالحها". ​ Advertisements ​​ ​​ واعتبرت المتحدثة الأمريكية أن لأي دولة "الحق في الدفاع عن مصالحها والأمر يتعلق بقياداتها وبما تقرره"، مضيفة أن البنتاغون يرفض إبداء رأيه في اتهامات الحكومة اليمنية، وبالتالي ينبغي توجيه السؤال إلى الإمارتيين، على حدّ تعبيرها. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عاجل : إعلان أمريكي مفاجئ بشأن التصعيد الرسمي بين الرئاسة اليمنية والإمارات .. والبنتاغون تصدر البيان رقم1.. شاهد ما ورد فيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.