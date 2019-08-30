الاكثر مشاهدة - عاجل : أول تحرك طارئ للحكومة اليمنية ضد الإمارات بعد بيان الرئاسة .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تحرك طارئ للحكومة اليمنية ضد الإمارات بعد بيان الرئاسة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الحكومة اليمنية قبل قليل طلبًا عاجلًا إلى مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة بشأن القصف الإماراتي ضد قواتها المسلحة. ووفقًا لبيان الخارجية اليمنية الذي تابعه "ناس تايمز" طلبت الحكومة اليمنية رسميا من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الامارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة وهي تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. Advertisements ​ ​​ ​​

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