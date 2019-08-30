الاكثر مشاهدة - وأخيرًا : الرئاسة اليمنية تخرج عن صمتها وتصدر البيان الأول منذ الانقلاب الإماراتي على الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في رئاسة الجمهورية بأن بيانا هاما لرئاسة الجمهورية اليمنية الليلة بعد قليل. يأتي ذلك البيان بعد تعرض الجيش اليمني للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً من قبل الطيران الإماراتي. ​ Advertisements ​​ ​​ نص البيان من هنـــــــــــــــــــــا وكانت وزراة الدفاع اليمنية قد أعلنت عن قصف لـ مقاتلات إماراتية لمواقع وتجمعات للجيش اليمني اسفر عن سقوط أكثر من 300 بين قتيل وجريج. وطالبت الدفاع الحكومة السعودية بالوقوف الجاد لدعم الشرعية في اليمن ومحاسبة المتسببين في القصف .

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