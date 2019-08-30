شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي الشخصية اليمنية الوحيدة التي تعمل لدى الإمارات ترمي استقالتها ردًا على المجزرة البشعة بحق قوات الشرعية (الاسم والمنصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم إعلامي يمني اليوم الخميس استقالته من إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتجاجا على الغارات الجوية التي شنتها مقاتلاتها اليوم على تجمعات لقوات الجيش الوطني. ​ Advertisements ​​ ​​ وقالت مصادر مطلعة ” إن الإعلاميعبدالله اسماعيل مقدم برنامج خط أحمر على قناة الغد المشرق قدم استقالته من القناة احتجاجا على سياستها ضد الحكومة الشرعية والشعب اليمني. وأحدثت التحركات الأخيرة المتزايدة لدولة الإمارات العربية بدعمها للمتمردين لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ردود أفعال غاضبة شعبية وحكومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - هذه هي الشخصية اليمنية الوحيدة التي تعمل لدى الإمارات ترمي استقالتها ردًا على المجزرة البشعة بحق قوات الشرعية (الاسم والمنصب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.