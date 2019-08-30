الاكثر مشاهدة - عاجل : أول رد يمني عسكري على قصف قوات الشرعية من قبل الإمارات.. ووزارة الدفاع تصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول رد يمني عسكري على قصف قوات الشرعية من قبل الإمارات.. ووزارة الدفاع تصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان بيانًا رسميًا حملت فيه الإمارات مسوولية الغارات التي استهدفت قوات الجيش في عدن وأبين.

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وقالت وزارة الدفاع في البيان الذي تابعه "ناس تايمز" : "أن الغاراة الإماراتية على عدن، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قواتنا".

وأضافت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، أن القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار في محافظة أبين أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة الباسلة وعدد من المواطنين.

وتابعت : نهيب بقيادتنا السياسية والعسكرية والحكومة والأشقاء في التحالف وعلى رأسهم السعودية بمحاسبة المتسببين في ذلك والمستهترين بدماء أبناء اليمن الطاهرة الذين ضحوا ويضحوا بدمائهم من أجل الدين والكرامة والوطن ودحر المخطط الفارسي الذي يريد السيطرة على الجزيرة العربية.



وعاودت طائرات الإماراتي قصف تجمعات للجيش الوطني في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوب اليمن.

وأوضحت المصادر، أن الطيران شن عدة غارات قبل قليل على قوات تابعة للجيش الوطني في مدينة زنجبار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.





وسبق أن قصف الطيران ظهر اليوم قوات الجيش في عدن وأبين، دعما للمليشات الانفصالية المناطقية التي شكلتها أبو ظبي لضرب وحدة اليمن.

وتزامن هذا مع تقدم حققته القوات الإنفصالية بمساندة طيران الاحتلال الإماراتي في أبين وكذا في عدن.