شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن حقيقة تصريحات البنتاغون الامريكي التي نشرتها وسائل اعلام اماراتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن حقيقة تصريحات البنتاغون الامريكي التي نشرتها وسائل اعلام اماراتية

قالت مصادر حكومية ان التصريحات التي يتم تداولها باسم البنتاغون الامريكي غير صحيحة وليس لها اي مصدر رسمي .

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واكدت المصادر لموقع "صوت المغتربين" ان تلك التصريحات التي يتم تداولها باسم البنتاغون الامريكي مزيفه ومنسوبة الى مصدر مجهول ، ولم تنشرها اي وسائل اعلام امريكية باستثناء قناة الحرة وبقية المواقع والصحف الاماراتية .

واشار المصدر إلى ان قناة الحرة غيرت موقفها وضربت مهنيتها الصحفية والاعلامية قبل ايام ، وتحول خطابها الاعلامي وفق ما تمليه عليها السياسة الاماراتية ، ويأتي هذا التحول بعد نشر القناة تقرير عن الارهابي هاني بن بريك ، ثم قامت بعد ايام بحذفه والاعتذار من بن بريك وتغيير سياستها الاعلامية بشكل كامل ، وهو ما يعني انه تم شراء ولائها من دويلة الامارات .



وتزعم التصريحات المتداولة ان البنتاغون الامريكي قال بأن للامارات الحق في الدفاع عن مصالحها