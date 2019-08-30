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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مسؤول اماراتي بارز يكذب بيان الامارات ويعترف بأن القوات التي تم قصفها تتبع الشرعية ..ويهدد بالمزيد ..«صورة»

اعترف نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان ان القوات التي قام بقصفها طيران الامارات هي قوات الشرعية .

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وفي تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع "صوت المغتربين" قال ضاحي خلفان : « عندما تصوب قوات الشرعية بنادقها نحو قوات التحالف وترميها...فلن يكون في المقابل الا الرد عليها »

ويأتي اعتراف خلفان بعد اقل من ساعة على اصدار الخارجية الاماراتية بيان قالت فيه ان القوات التي تم قصفها تتبع تنظيمات ارهابية هاجمت قوات التحالف في مطار عدن .

ورغم سخرية بيان الخارجية الاماراتية الذي حاول التبرير للجريمة بكذبة ومبرر واهي ، إلى ان الرد على تلك الكذبة وفضحها كان اماراتيا ومن المسؤول الاماراتي ضاحي خلفان الذي اكد ان القوات المستهدفة تتبع الشرعية .

وامام هذا العدوان الاماراتي اصدرت وزارة الخارجية اليمنية ووزارة الدفاع ايضا بيانات تحمل الامارات مسؤولية هذا القصف الجوي الذي استهدف قوات الجيش اليمني .

واصدر الرئيس اليمني بيان ايضا حمل فيه الامارات مسؤولية هذا القصف وطالب السعودية بالتدخل لوقف العدوان الاماراتي

وفي اول تصعيد دولي وجهت الحكومة اليمنية طلبا رسمي لمجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة للوقوف امام هذا العدوان الاماراتي