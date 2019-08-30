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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحكومة تنفذ توجيهات الرئيس هادي وتبدأ باتخاذ اول اجراء قانوني ضد الامارات

طلبت الحكومة اليمنية رسميا، اليوم الخميس، من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الامارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : طلبت الحكومة اليمنية رسميا من مجلس الأمن عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الامارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة وهي تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقبل قليل قال الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، إن بلاده تواجه تمرد آخر تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف من خلاله الشرعية الدستورية والهوية اليمنية.

وأكد “هادي” في كلمة له عقب المجازر التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة، أن الجيش الوطني يواجه انقلاب الحوثيين وانقلاب آخر ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات العربية المتحدة والذي نصب نفسه ظلماً وعدواناً وبالقوة المسلحة ممثلاً لأبناء شعبنا اليمني في المحافظات الجنوبية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استغلت الظروف الحالية التي نمر بها لتسلطهم ضد مؤسسات الدولة الشرعية ، لكن المعدن الأصيل للكثير منهم دفعهم للاصطفاف بجانب إخوانهم بالجيش الوطني.