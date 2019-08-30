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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عدن تنتفض بعد البيان الرئاسي والمواجهات تندلع في أكثر من مكان (تفاصيل)

قال سكان محليون إن مواجهات عنيفة اندلعت قبل قليل في عدد من أحياء مدينة بين مقاتلين موالين للشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وجاءت المواجهات بعد بيان للرئيس هادي دعا فيه أبناء عدن والشعب اليمني بشماله وجنوبه للدفاع عن الوحدة وسيادة الأراضي اليمنية. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : مسؤول اماراتي بارز يكذب بيان الامارات ويعترف بأن القوات التي تم قصفها تتبع الشرعية ..ويهدد بالمزيد ..«صورة» عاجـــل : اعلامي سعودي شهير يكشف عن تطورات طارئة ستشهدها الساعات القادمة في اليمن ،، وتدخل سعودي قوي يقلب الموازين ويغير المعادلة عاجـــل : عدن تنتفض بعد البيان الرئاسي والمواجهات تندلع في أكثر من مكان (تفاصيل) Advertisements بالاسم والصورة .. هذا هو القائد الحقيقي للتمرد المسلح ضد الشرعية في الجنوب .."ليس الزبيدي او بن بريك" عاجـــل : ابرز قبائل الجنوب تمهل الامارات "72" ساعة للمغادرة وتكشف ما الذي سيحدث بعد ذلك الوقت عاجـــل : الامارات تعترف بقصف الجيش الوطني .. تحت هذا المبرر السخيف اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي مع هذة الفتاة الحسناء ..شاهد الصور ----------------------------------------- وبحسب شهود عيان، اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم الخميس بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. وتركز المواجهات في دار سعد وخط التسعين وباتجاه جعولة وبئر أحمد، استخدم خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. ونشبت المواجهات عقب ان تمكنت قوات الجيش الوطني من صد تعزيزات كانت قادمة من لحج والضالع وردفان والحبيلين لدعم مليشيات الانتقالي. وتزامنت الاشتباكات مع تحليق كثيف لطيران الإمارات فوق المنطقة ويفتح حاجز الصوت في محاولة منه لفك الحصار عن مليشيا الانتقالي والسماح للتعزيزات بدخول عدن.

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