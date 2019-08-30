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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الامارات تعترف بقصف الجيش الوطني .. تحت هذا المبرر السخيف

نشرت صحيفة العرب الإماراتية على موقعها الإلكتروني تقرير عن مستجدات الاحداث جنوب اليمن



واعترف الصحيفة في التقرير بأن الطيران الاماراتي استهدف قوات الجيش اليمني بعدة غارات جوية ،

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حيث نقلت عن الصحيفة عن نزار هيثم الناطق باسم مايسمى بالمجلس الانتقالي المتمرد في اليمن استهداف الطيران الإماراتي لقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية في مدينة عدن، جنوبي اليمن.



وزعم هيثم إن الطيران التابع للتحالف استهدف "قوات ارهابية أتت من خارج الجنوب انضوت تحت مظلة الشرعية، ولم يستهدف قوات الجيش أو المدنيين"في محاولة من الصحيفة لتبرير استهداف الإمارات الجيش الوطني .

يشار الى ان الخارجية اليمنية ووزارتي الدفاع اعلنتا في بيانات منفصله عن تحميل الامارات مسؤولية الغارات الجوية الغادرة التي استهدفت قوات الجيش الوطني وراح ضحيتها اكثر من 300 شهيد وجريح