شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسماء وأعضاء مجلس الوزراء الرافضين على التوقيع بطرد الإمارات من التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفصحت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية عن قائمة الأسماء الذين امتنعوا عن التوقيع على وثيقة أعضاء مجلس الوزراء التي تطلب من الرئيس هادي تقديم طلب للملكة العربية السعودية بإعفاء دولة الإمارات العربية من المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية. قد يهمك ايضاً: - سما المصري تجبر ’’علي’’ على السباحة معها بدون ملابس داخلية .. وأحد الشباب يوثق مشاهد مخلة بينهما! - عاجل: إعلامي سعودي يكشف سيناريو الساعات القادمة بين الشرعية والإمارات .. وتدخل قوي للمملكة بجانب هادي - جميل عزالدين يكشف المستور ويفجر مفاجآت ثقيلة عن مصير أبرز قيادات الجيش الوطني بعد القصف الإمارتي - عاجل : قائمة أسماء وأعضاء مجلس الوزراء الرافضين على التوقيع بطرد الإمارات من التحالف العربي - عاجل : بيان الرئيس يفجر حرب شوارع طاحنة في عدن .. وحصار خانق على مليشيات الانتقالي وتدمير تعزيزاتها..وهذا ما يحدث الآن - عاجل : بيان رسمي يمهل الإمارات 72 ساعة لمغادرة اليمن .. واي تواجد بعد انتهاء المهلة يعد هدفا مشروعا للجيش والشعب Advertisements - عاجل : الصحفي الجنوبي ”أنيس منصور” يفجر مفاجأة مدوية : تدهور حرج في صحة الرئيس هادي .. وهذا مصيره - عاجل .. دعوة عاجلة للرئيس بسرعة مغادرة السعودية والصحفي الجنوبي أنيس منصور يكشف هوية وجنسية المسئول عن عمليات القصف الجوي في اليمن - عاجل : أقوى تحرك للرئيس هادي .. عقد اتفاقية دفاع مشترك مع أردوغان ومنح تركيا حق التدخل السريع في اليمن

وأوردت المصادر أسماء أعضاء مجلس الوزراء الرافضين التوقيع على طلب إخراج الإمارات من التحالف العربي والتدخل في اليمن وهم على النحو التالي: ١-رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد (شمالي) ٢-نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي (جنوبي) ٣-وزير حقوق الانسان محمد عسكر (جنوبي) ٤-امين عام مجلس الوزراء حسين منصور (جنوبي) ٥-وزير الشئون القانونية نهال العولقي (جنوبي) ٦-وزير الاتصالات لطفي باشريف (جنوبي) ٧-وزير المغتربين علوي بافقيه. (جنوبي)‫

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة أسماء وأعضاء مجلس الوزراء الرافضين على التوقيع بطرد الإمارات من التحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.