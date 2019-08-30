بيان الرئيس يفجر حرب شوارع طاحنة في عدن .. وحصار خانق على مليشيات الانتقالي وتدمير تعزيزاتها..وهذا...

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عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون إن مواجهات عنيفة اندلعت قبل قليل في عدد من أحياء مدينة بين مقاتلين موالين للشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وجاءت المواجهات بعد بيان للرئيس هادي دعا فيه أبناء عدن والشعب اليمني بشماله وجنوبه للدفاع عن الوحدة وسيادة الأراضي اليمنية.

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وبحسب شهود عيان، اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم الخميس بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وتركز المواجهات في دار سعد وخط التسعين وباتجاه جعولة وبئر أحمد، استخدم خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

ونشبت المواجهات عقب ان تمكنت قوات الجيش الوطني من صد تعزيزات كانت قادمة من لحج والضالع وردفان والحبيلين لدعم مليشيات الانتقالي.

وتزامنت الاشتباكات مع تحليق كثيف لطيران الإمارات فوق المنطقة ويفتح حاجز الصوت في محاولة منه لفك الحصار عن مليشيا الانتقالي والسماح للتعزيزات بدخول عدن.