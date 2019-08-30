قائمة بأسماء الشهداء والجرحى من ضباط وافراد الجيش الوطني بغارات الإمارات .. وإعلان جديد لوزارة...

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع أن الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار توقع 300 بين قتيل وجريح.

وأضافت: أن القصف الجوي الإماراتي على الجيش الوطني لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

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وأفادت الدفاع اليمنية: أن عدد الضربات الجوية الإماراتية على قوات الجيش في عدن وأبين بلغ 10 منذ مساء أمس.

وأكدت: أنها مستمرة في محاربة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها.



الأسماء الأولية لشهداء وجرحى لجنود الشرعية في #أبين و #عدن اليوم

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