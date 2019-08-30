شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تسريبات أمريكية تجعل الحوثي يرقص فرحاً والمليشيات تحتفل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تحدث قيادي مفاوض في مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، مساء الثلاثاء، عن بداية النهاية للتدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية.

التصريحات الحوثية أتت عطفاً على معلومات مسربة بتفاصيل خاصة أوردها تقرير موسع نشرته "وول ستريت جورنال" وأعاد "يمن الغد" نشره، حول توجهات أمريكية لفتح حوار مباشر مع حلفاء إيران الحوثيين في اليمن، واستقطاب السعوديين إلى طاولة "سرية" في عُمان.

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وكتب عضو المكتب السياسي للحركة وعضو الوفد الحوثي المفاوض، عبدالملك العجري، في تويتر ”بدء العد التنازلي لانتهاء العدوان".

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية تخطط لإطلاق محادثات مباشرة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جهد لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من أربع سنوات.

من جانبها أبدت مصادر سياسية، لنيوزيمن، مساء الثلاثاء، تحفظات على العمليات العسكرية التي تتوغل في المحافظات الجنوبية والشرقية، تزامناً مع مساع وتحركات يبذلها المبعوث الأممي وضغوط أمريكية وبريطانية لدفع حكومة هادي إلى عقد مفاوضات مباشرة مع الحوثيين.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتطلع لحث السعودية على المشاركة في محادثات سرية في عمان مع قادة المتمردين، في محاولة للتوسط لوقف إطلاق النار.

ويخطط مسؤولون أمريكيون لعقد لقاء مع قادة سعوديين في واشنطن بهدف إقناعهم بتبني الدبلوماسية، بحسب الصحيفة نفسها.

واعتبرت وول ستريت أن هذه الخطوة قد تفتح أول قناة مهمة بين إدارة ترامب والحوثيين، في وقت ترتفع فيه المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع.