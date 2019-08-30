شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضربة قوية.. مجلس الأمن يصدر بيان ناري حول انتهاكات الامارات في اليمن..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر مجلس الامن دولي" اليوم الخميس" بيان سياسي، حول الانتهاكات التي تقوم فيها الامارات بدعم المجلس الانتقالي وانقلابها على الشرعية اليمنية. وعبر مجلس الامن عن قلقه البالغ بشأن التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، ومحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة. قد يعجبك أيضًا: Advertisements واكد على دعم الوحدة اليمنية، دعيا أطراف الصراع إلى التحلي وضبط النفس والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية. واكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تفعيل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في جميع المحافظات اليمنية.

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