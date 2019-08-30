شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الجبواني يكشف اخر تطورات الهجوم الاماراتي على قوات الجيش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تصريحات للأناضول، حمّل الوزير، دولة الإمارات "المسؤولية كاملة عن استهداف طيرانها لقوات الجيش اليمني في عدن وأبين".

وأضاف: "الإمارات ومليشيات (الانتقالي) وضعت نفسها في مواجهة ثلاثين مليون يمني شمالاً وجنوباً وتتحمل كامل المسئولية عن كل قطرة دم لشهيد أعدم من مستشفى أو منزل وكل جريح تم الغدر به، وحملات الخطف الجماعي".

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وأشار أن "الطائرات الحربية الإماراتية نفذت منذ الساعة 11 صباحاً (8 تغ) حتى الثالثة بعد الظهر (12.00 تغ) خمسة عشر غارة، في عدن وزنجبار".

وأوضح أن "مقاتلات الإمارات قصفت مقدمة الجيش عند منطقة جولة المجاري على مدخل عدن، تزامناً مع استهداف مؤخرته في وادي دوفس بأبين، وحجزت الدبابات والعربات والمصفحات والأطقم بين المقدمة والمؤخرة، ودمرت عشرات العربات".

وكشف الوزير "سقوط أكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى معظمهم من أفراد الجيش اليمني وبينهم مدنيون، في كلا من عدن وزنجبار".أبين.

وقال الجبواني إن محافظة عدن "تشهد اعتقالات جماعية للمواطنين من المحافظات الشمالية ومحافظتي أبين وشبوة من قبل قوات الانتقالي، ولا يعرف أين يتم اختطافهم وإخفائهم".

واتهم الوزير قوات الانتقالي الجنوبي بـ"اختطاف جرحى من المستشفيات بعدن وأبين وإعدامهم في جريمة ضد الإنسانية".